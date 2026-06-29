Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
GIGABYTE представила материнскую плату B850 AORUS ELITE X3D с поддержкой X3D Turbo Mode 2.0
Это более продвинутая модель, чем B850 AORUS ELITE WIFI7.
реклама

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату с сокетом AMD AM5 в рамках линейки AORUS, сообщает VideoCardz.com. Модель B850 AORUS ELITE X3D обнаружили в каталоге компании на этой неделе. Плата предназначена для процессоров Ryzen серий 7000, 8000, 9000 и уже получила обновление UEFI BIOS на базе AMD AGESA 1.3.0.1b с поддержкой нового режима разгона оперативной памяти AMD EXPO Ultra Low Latency.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Одной из основных особенностей GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D называют режим X3D Turbo Mode 2.0 для автоматической оптимизации процессоров Ryzen X3D в реальном времени, пользователям доступно две предустановки Extreme Gaming Mode и Max Performance Mode. Другая особенность — технологии для разгона памяти D5 Bionic Corsa и Zenith Memory. В GIGABYTE заявляют поддержку разгона DDR5 до скорости 8200 МТ/с и выше.

реклама

GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D оснащается подсистемой питания процессора со схемой 16+2+2 и двумя 8-контактными разъёмами EPS. Для установки видеокарт и прочих плат расширения предусмотрен основной слот PCI-E с поддержкой режима PCIe 5.0 x16 и вторичный с поддержкой режима PCIe 4.0 x4. Для M.2 SSD-накопителей предусмотрено четыре разъёма, два из которых подключаются к процессору и поддерживают режим работы PCIe 5.0 x4, ещё два подключаются к чипсету и поддерживают режим PCIe 4.0 x4. Один из чипсетных M.2 и второй разъём PCI-E не могут использоваться одновременно.

Также плата оснащается адаптером Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с, адаптером Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели присутствуют два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1, четыре USB 2.0.

Плату не стоит путать с моделью B850 AORUS ELITE WIFI7, которая оснащается менее мощной подсистемой питания, меньшим количеством M.2-разъёмов и более медленными сетевыми адаптерами.

Цена GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D и сроки начала продаж остаются неизвестными.

#amd #материнские платы #gigabyte
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Современный анализ объяснил, как римлянам удавалось строить прямые дороги
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Телескоп «Евклид» получил детальнейшее изображение центра Млечного Пути с 60 млн звёзд
Энтузиаст протестировал AMD FX-8350 с GTX 970 и RTX 4060 Ti в ряде игр
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
Эксперт сравнил RTX 3060 Ti и RTX 5060 в паре с Ryzen 5 5500X3D в ряде современных игр
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
«Высокоточные комплексы» впервые показали автопилот для сельхозтехники «Мещера»
Британская компания Sweren представила трёхколёсный электровелосипед с горизонтальной посадкой
В российском МФТИ научились печатать электронику с точностью до 7 микрометров
Фанаты разрабатывают ПК-порт оригинальной игры Spyro the Dragon для PS1
Asus представила юбилейный роутер ROG Rapture GT7 20th Anniversary Edition
Вождение с МКПП обеспечивает мозгу ежедневную тренировку, которую АКПП просто не может обеспечить
Доктор экономических наук Делягин заявил о наличии запасов бензина и авиакеросина в России
«Росатом» показал электрический фургон Voyt LCV на композитной платформе с запасом хода до 300 км

Популярные статьи

Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Кто такой Галактус и почему даже титан Танос боится его силы
Обзор и тестирование моноблока ASUS V600 AiO (VM670KA)
Как я попытался добавить в игровой ПК дополнительные SATA-порты, а получил кучу проблем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter