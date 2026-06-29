Это более продвинутая модель, чем B850 AORUS ELITE WIFI7.

Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату с сокетом AMD AM5 в рамках линейки AORUS, сообщает VideoCardz.com. Модель B850 AORUS ELITE X3D обнаружили в каталоге компании на этой неделе. Плата предназначена для процессоров Ryzen серий 7000, 8000, 9000 и уже получила обновление UEFI BIOS на базе AMD AGESA 1.3.0.1b с поддержкой нового режима разгона оперативной памяти AMD EXPO Ultra Low Latency.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Одной из основных особенностей GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D называют режим X3D Turbo Mode 2.0 для автоматической оптимизации процессоров Ryzen X3D в реальном времени, пользователям доступно две предустановки Extreme Gaming Mode и Max Performance Mode. Другая особенность — технологии для разгона памяти D5 Bionic Corsa и Zenith Memory. В GIGABYTE заявляют поддержку разгона DDR5 до скорости 8200 МТ/с и выше.

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GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D оснащается подсистемой питания процессора со схемой 16+2+2 и двумя 8-контактными разъёмами EPS. Для установки видеокарт и прочих плат расширения предусмотрен основной слот PCI-E с поддержкой режима PCIe 5.0 x16 и вторичный с поддержкой режима PCIe 4.0 x4. Для M.2 SSD-накопителей предусмотрено четыре разъёма, два из которых подключаются к процессору и поддерживают режим работы PCIe 5.0 x4, ещё два подключаются к чипсету и поддерживают режим PCIe 4.0 x4. Один из чипсетных M.2 и второй разъём PCI-E не могут использоваться одновременно.

Также плата оснащается адаптером Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с, адаптером Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели присутствуют два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1, четыре USB 2.0.

Плату не стоит путать с моделью B850 AORUS ELITE WIFI7, которая оснащается менее мощной подсистемой питания, меньшим количеством M.2-разъёмов и более медленными сетевыми адаптерами.

Цена GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D и сроки начала продаж остаются неизвестными.