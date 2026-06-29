Компания GIGABYTE представила новую материнскую плату с сокетом AMD AM5 в рамках линейки AORUS, сообщает VideoCardz.com. Модель B850 AORUS ELITE X3D обнаружили в каталоге компании на этой неделе. Плата предназначена для процессоров Ryzen серий 7000, 8000, 9000 и уже получила обновление UEFI BIOS на базе AMD AGESA 1.3.0.1b с поддержкой нового режима разгона оперативной памяти AMD EXPO Ultra Low Latency.
Одной из основных особенностей GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D называют режим X3D Turbo Mode 2.0 для автоматической оптимизации процессоров Ryzen X3D в реальном времени, пользователям доступно две предустановки Extreme Gaming Mode и Max Performance Mode. Другая особенность — технологии для разгона памяти D5 Bionic Corsa и Zenith Memory. В GIGABYTE заявляют поддержку разгона DDR5 до скорости 8200 МТ/с и выше.
GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D оснащается подсистемой питания процессора со схемой 16+2+2 и двумя 8-контактными разъёмами EPS. Для установки видеокарт и прочих плат расширения предусмотрен основной слот PCI-E с поддержкой режима PCIe 5.0 x16 и вторичный с поддержкой режима PCIe 4.0 x4. Для M.2 SSD-накопителей предусмотрено четыре разъёма, два из которых подключаются к процессору и поддерживают режим работы PCIe 5.0 x4, ещё два подключаются к чипсету и поддерживают режим PCIe 4.0 x4. Один из чипсетных M.2 и второй разъём PCI-E не могут использоваться одновременно.
Также плата оснащается адаптером Ethernet со скоростью до 5 Гбит/с, адаптером Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. На задней панели присутствуют два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, два USB 3.2 Gen2 Type-A, четыре USB 3.2 Gen1, четыре USB 2.0.
Плату не стоит путать с моделью B850 AORUS ELITE WIFI7, которая оснащается менее мощной подсистемой питания, меньшим количеством M.2-разъёмов и более медленными сетевыми адаптерами.
Цена GIGABYTE B850 AORUS ELITE X3D и сроки начала продаж остаются неизвестными.