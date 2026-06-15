Предположительно, они всё ещё востребованы в недорогих компьютерах.

AMD незаметно расширила ассортимент процессоров семейств Renoir и Picasso, на сайте компании обнаружили новые модели с ядрами Zen+ и Zen 2, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Список начинается с процессора AMD Ryzen 7 4700LE. Этот чип семейства Renoir оснащается процессорными ядрами Zen 2, но интегрированную графику в нём отключили. Ядер 8, потоков 16, тактовая частота варьируется в пределах 3,6…4,2 ГГц. Теплопакет 65 Вт. Процессор предназначен для OEM-производителей.

Источник изображения: AMD

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В серии AMD Ryzen 3000U для ноутбуков появились два новых процессора: 2-ядерный 2-поточный Ryzen 3 3100U и 4-ядерный 8-поточный Ryzen 5 3501U. Оба относятся к семейству Picasso, оснащаются ядрами Zen+, интегрированной графикой Vega 8 и настроены на работу при базовом теплопакете 15 Вт с возможностью изменения в диапазоне 12…35 Вт. Тактовые частоты в режиме ускорения превышают 3 ГГц.

Предполагается, что процессоры Ryzen 3000U всё ещё могут быть востребованы для выпуска недорогих компьютеров, с выполнением базовых задач они должны справляться.