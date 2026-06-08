Корпус оснащается изогнутой передней стеклянной панелью и двумя боковыми панелями из стекла.

Компания LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4, сообщает Wccftech. Это универсальное решение для тех пользователей, которые хотят красивый современный корпус с панорамным обзором, но не готовы жертвовать вентиляцией. Среди прочего корпус выделяется наличием двух боковых стеклянных панелей.

Источник изображений: Wccftech (отредактировано)

Обычно в компьютерных корпусах с панорамным обзором вентиляторы, обеспечивающие приток свежего воздуха, располагаются сбоку, что увеличивает длину корпуса. Либо производитель может пожертвовать фронтальными вентиляторами, увеличив их количество в нижней части корпуса. У всех вариантов есть свои нюансы. Для тех, кому такие корпуса не подходят по тем или иным причинам, LIAN LI предлагает иное решение в LANCOOL 4.

Источник изображения: Wccftech

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В изогнутую переднюю стеклянную панель LIAN LI LANCOOL 4 добавили вырезы для трёх 140-мм вентиляторов. Вырезы закрыты металлической сеткой, а по их периметру проходит полоса с подсветкой. В корпусе, который представлен на фото, ещё три вентилятора располагаются на верхней панели, один на задней и два на кожухе отсека для блока питания.

Отсек для блока питания модульный. Конструкция позволяет установить 8,8-дюймовый ЖК-дисплей, дополнительные крепления для жёстких дисков или крепления для вентиляторов, обдувающих видеокарты.