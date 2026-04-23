И может стать более продвинутой заменой чипсетам класса B.

Чипсет Intel Z970 задумывается как основа материнских плат LGA 1954 с разблокированными возможностями разгона для широкого круга потребителей, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Ожидается, что платы с этим чипсетом займут значительную часть рынка, в частности, за счёт охвата тех потребителей, которым ранее предлагались платы с чипсетами класса B, например, B860.

Источник изображения: Luan Gjokaj, Unsplash (отредактировано)

Несмотря на это, Intel по-прежнему готовит чипсет B960. На бумаге чипсеты Z970 и B960 практически не отличаются по возможностям ввода-вывода, основное различие заключается в поддержке разгона процессора. Тем не менее, ожидается, что в случае с чипсетом B960 производители плат будут выпускать более экономичные решения.

Новый слух согласуется с недавними заявлениями генерального менеджера по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберта Хэллока (Robert Hallock), который рассказал, что в перспективе компания планирует расширить ассортимент разблокированных процессоров с возможностью разгона, предложив более доступные по цене варианты.