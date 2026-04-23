Компания Kioxia выпустила обновление прошивки для твердотельных накопителей Exceria G3, исправляющее критические ошибки и повышающее стабильность. Производитель рекомендует пользователям обновить прошивку с оригинальной EVFATR.0 до новой EVFATR.1, используя программное обеспечение SSD Utility Management, сообщает Club386. Компания Kioxia не предоставила подробный список изменений.

Это обновление, по всей видимости, относится только к серии Exceria G3, представленной в декабре 2025 года. Серия включает всего две модели: Exceria G3 1 ТБ и Exceria G3 2 ТБ. Обе представляют собой твердотельные накопители PCIe Gen5 без DRAM буфера и с использованием флэш-памяти Kioxia BiCS8 QLC NAND.

Как обычно, перед началом обновления рекомендуется создать резервную копию данных, или хотя бы важной их части, поскольку всегда существует риск возникновения проблем. Также, во избежание сбоев программного обеспечения, которые могут привести к поломке SSD-накопителя, лучше избегать вмешательства в работу компьютера во время обновления. В конечном итоге, решение о том, обновлять прошивку или нет, остаётся за пользователем. Компания Kioxia, похоже, считает, что обновление достаточно важным.