Дата начала продаж Colorful Smart 900 AI пока неизвестна.

Неделями ранее компания Colorful анонсировала мини-ПК Smart 900 AI в Китае, но, судя по всему, новинка появится и в других странах, поскольку компания только что опубликовала международный пресс-релиз, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

Colorful Smart 900 AI — это скорее компьютер в малом форм-факторе (Small Form Factor, SFF), однако компания всё же причисляет его к категории мини-ПК. Компьютер умещает в корпусе объёмом 4 литра высокопроизводительный APU от компании AMD: 16-ядерный 32-поточный Ryzen AI Max+ 395, который является флагманской моделью семейства Strix Halo. Помимо 16 ядер Zen 5, этот APU предлагает интегрированную графику Radeon 8060S — 40 вычислительных блоков RDNA 3.5.

Источник изображения: VideoCardz

Colorful подтверждает, что система будет оснащаться памятью LPDDR5X-8000, не упоминая максимальный объём. Помимо прочего, в компьютере предусмотрено два слота M.2 2280 для твердотельных накопителей с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4, адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 7 и адаптер проводной сети с поддержкой скорости до 2,5 Гбит/с. В числе прочих особенностей — алюминиевый корпус, два порта USB4 и слот для карт SD 4.0. Производитель не уточняет возможности компьютера для подключения внешних видеокарт, теоретически, это может быть реализовано с помощью одного из USB4 портов, но интегрированная графика в данной системе достаточно производительная и для задач в области искусственного интеллекта, и для игр.

Цены и дата выпуска Colorful Smart 900 AI остаются неизвестными.