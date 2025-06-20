Представлено три конфигурации с разными процессорами от Core Ultra 5 до Ultra 9.

Компания MSI выпускает новые мини-ПК Cubi NUC AI+ 2MG с процессорами Intel Lunar Lake, сообщает Liliputing, за рубежом на них начинают принимать предварительные заказы. Компьютеры представлены в различных конфигурациях, включая вариант с флагманским процессором Core Ultra 9 288V, и отличаются богатым набором портов, в числе которых два Thunderbolt 4 и пара портов для подключения к проводной Сети со скоростью до 2,5 Гбит/с. Также компьютер предлагает два USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с), два USB 2.0, один HDMI 2.1, один аудио разъём 3,5 мм и встроенное устройство для чтения карт microSD.

Источник изображения: MSI

Габариты компьютера составляют 135,6×13,5×50,1 мм, а внутренний объем — около 0,83 литров. В числе особенностей один слот M.2 для установки твердотельного накопителя формата 2280 и наличие Wi-Fi адаптера беспроводной сети, в зависимости от комплектации это может быть Intel AX211 (Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3) либо Intel BE201 (Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4), — это единственные заменяемые компоненты, поскольку процессор припаян к материнской плате, а оперативная память в нём встроенная (Memory-on-Package, MoP), LPDDR5x-8533 объёмом 16 или 32 ГБ в зависимости от процессора.





Источник изображения: MSI

На выбор предлагаются конфигурации с процессорами Intel Core Ultra 5 226V (16 ГБ оперативной памяти), Core Ultra 7 258V или Core Ultra 9 288V (32 ГБ оперативной памяти). В процессоры интегрирована новейшая графика Intel семейства Battlemage и нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU), который обеспечивает достаточную производительность для того, чтобы MSI Cubi NUC AI+ 2MG могли считаться компьютерами с искусственным интеллектом Microsoft Copilot+.

Источник изображения: MSI

Компьютер поставляет с блоком питания мощностью 120 Вт, а также сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Также на корпусе есть специальная кнопка Windows Copilot, встроенный микрофон и динамик.

Источник изображения: MSI

На момент написания за рубежом появились две модели, доступные для предварительного заказа, это системы для досборки: вариант с процессором Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти стоит от 899 долларов США, а вариант с процессором Core Ultra 9 288V и 32 ГБ оперативной памяти стоит от 999 долларов США.