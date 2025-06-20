Разработкой чипов для игровых консолей дело не ограничится.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) прокомментировала роль своей компании в многолетнем стратегическом партнёрстве с Microsoft, о котором было объявлено днями ранее. Сотрудничество будет направлено на технологическую реконструкцию платформы Xbox и не ограничивается разработкой оборудования для игровых консолей, сообщает ресурс Play3.de.

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В центре внимания разработка специализированных чипов для широкого спектра устройств: игровых консолей, портативных игровых устройств, персональных компьютеров и облачных систем. «В будущем AMD не только разработает индивидуальные чипы для консолей Xbox, но и всеобъемлющую дорожную карту по выпуску оптимизированных игровых чипов, которые объединят производительность Ryzen и Radeon», — рассказала Лиза Су.

По словам AMD, все эти чипы будут полностью обратно совместимы. Цель — открытая кроссплатформенная экосистема, в которой игры работают на различных устройствах. AMD и Microsoft разделяют «смелое общее видение будущего игр». Это видение предполагает «бесшовный игровой процесс на любом экране» и помещает игрока «в центр событий везде и всюду», — подчеркнула Лиза Су. Сотрудничество также фокусируется на применении искусственного интеллекта (ИИ) для оптимизации графики и рендеринга, включая разработку и внедрение новых моделей.

AMD и Microsoft сотрудничают уже более двух десятилетий. Игровые консоли Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X и S используют оборудование AMD, как и недавно представленный портативный игровой компьютер Asus ROG Xbox Ally. «Мы очень рады углубить наши отношения с Microsoft и развить более чем двадцатилетний опыт совместных инноваций и доверия», — сказала Лиза Су, комментируя многолетнее сотрудничество.

AMD сотрудничает и с Sony, компании совместно разрабатывают оборудование для игровых консолей PlayStation, также Sony вносит свой вклад в разработку технологий AMD.