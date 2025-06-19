Asus Pro WS Platinum оснащён двухцветными кабелями 12V-2x6 с позолоченными контактами.

Появились дополнительные подробности о представленных ранее блоках питания Asus Pro WS Platinum. Так, компания заявляет, что самая мощная модель на 3000 Вт может обеспечить питанием сразу четыре видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090. В частности, для этого на блоке питания есть четыре отдельных 16-контактных разъёма 12v-2x6. Также в компании рассказали о некоторых мерах для повышения надёжности и безопасности питания таких мощных видеокарт.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

Блоки питания Asus Pro WS комплектуются кабелями 12v-2x6 с двухцветными штекерами, благодаря чему легче заметить, что штекер вставлен в разъём не до конца — это считается основной причиной перегрева и плавления 16-контактных кабелей и разъёмов. Контакты 12v-2x6 позолочены, что, по данным компании, в конечном итоге может снизить температуру разъёма на величину до 10 градусов. Кабели отвечают стандартам UL1581 и UL758, отличаются повышенной гибкостью, что упростит подключение и прокладку.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

В серию блоков питания Asus Pro WS Platinum также вошли ещё две модели мощностью 1600 и 2200 Вт. В первую очередь блоки питания предназначены для рабочих станций с несколькими видеокартами.