В Valve расширяю возможности встроенного оверлея в клиенте игровой платформы Steam.

Пользователи игровой платформы Steam от компании Valve в скором времени получат ещё одну альтернативу программному обеспечению AMD, NVIDIA и сторонних разработчиков для отслеживания метрик производительности игр и нагрузки на оборудование, сообщает VideoCardz. Компания тестирует новый оверлей, который в английской версии клиента Steam получил название Performance Monitor. На текущем этапе Performance Monitor позволяет отслеживать частоту кадров, статус технологий масштабирования и генерации кадров, нагрузку на центральный и графический процессор, температуру графического процессора и используемый объём видеопамяти, а также используемый объём оперативной памяти.

Важно, что Performance Monitor позволит одновременно отслеживать и реальную частоту кадров, и частоту с учётом генерации кадров. В Valve подчёркивают, что это особенно важно для профессиональных игроков (киберспортсменов), поскольку именно реальная частота кадров связана с задержкой ввода и обработкой других событий.

Источник изображения: VideoCardz

Периодически проверять реальную частоту кадров может быть полезно всем, поскольку технологии генерации предъявляют требования к минимальному FPS, например, AMD рекомендует перед включением генерации добиться стабильной частоты кадров около 60 FPS. В первую очередь технология нацелена на повышение частоты кадров для плавного игрового процесса на скоростных мониторах с высокой частотой обновления 120 Гц и выше, а не для того, чтобы, к примеру, из 15 FPS сделать 30 FPS, условно приемлемые для прохождения одиночных игр.

Performance Monitor тестируется в бета-версии клиента Steam. Когда новые возможности появятся в стабильной версии приложения, не уточняется.