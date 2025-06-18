Дисплей крепится к охлаждающему блоку с помощью магнитного шарнира.

Xigmatek выпустила систему жидкостного охлаждения Connect Pro 360 класса всё в одном (All-in-One, AIO), сообщает Guru3D. Она выделяется среди конкурентов наличием огромного 7-дюймового дисплея, который крепится к охлаждающему блоку с помощью магнитного шарнира. Разрешение дисплея 1280 на 800 пикселей, он подключается к системе через USB-C разъём и может использоваться в различных сценариях. Крепление позволяет поворачивать и наклонять дисплей, в конце концов его можно снять с охлаждающего блока и расположить в любой подходящей части системы, а на блок установить декоративную панель. На обратной части дисплея есть светодиоды, которые подсветят окружающее пространство.

Источник изображения: Xigmatek

Скорость насоса изменяется в диапазоне от 800 до 2500 об/мин, заявлен максимальный уровень шума 30 дБ, насос специалисты называют относительно тихим. Охлаждающий блок соединяется с радиатором трубками длиной 380 мм, радиатор типоразмера 360 мм изготовлен из алюминия, его толщина 27 мм — размеры стандартные для большинства типичных AIO систем охлаждения процессора.

Источник изображения: Xigmatek

Источник изображения: Xigmatek

На радиатор устанавливаются три 120-мм вентилятора с настраиваемой подсветкой, каждый толщиной 25 мм. В вентиляторах используются гидродинамические подшипники. Скорость вращения от 600 до 2000 об/мин, расход воздуха до 82,8 CFM (кубических футов в минуту) при статическом давлении до 2,78 мм вод ст. Максимальный уровень шума 29,8 дБ.