Потенциальное название новое модели — GeForce RTX 5090DD.

Похоже, NVIDIA близка к выпуску в Китае новой урезанной версии GeForce RTX 5090, которая, предположительно, теперь может обозначаться двумя буквами D, а не одной, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера @Zed__Wang в социальной сети X (заблокирована в РФ). По информации инсайдера, для RTX 5090DD всё ещё будут использовать старший графический процессор GB202, но это будет сильно урезанная версия под номером 240. Печатная плата будет новая, PG145 SKU 40, что в Wccftech связывают с необходимостью изменить компоновку, в частности, из-за меньшего объёма видеопамяти.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Журналисты Wccftech считают, что в GB202-240 будет задействовано только 14080 CUDA ядер, на 35% меньше, чем в оригинальной модели; объём видеопамяти якобы уменьшат на четверть, вместо 32 ГБ на видеокарту установят 24 ГБ GDDR7 с 384-битной шиной — инсайдер эти изменения не подтверждает. Короче говоря, если прогнозы подтвердятся, RTX 5090DD по сути является уже другой видеокартой, в то время как RTX 5090D по основным характеристикам была идентична RTX 5090 и предлагала ту же игровую производительность.

На данный момент неизвестно, когда NVIDIA выпустит новую версию GeForce RTX 5090 для Китая и будет ли она в конечном итоге вообще так называться.