Microsoft и AMD уже давно сотрудничают, теперь это сотрудничество распространится и на будущее оборудование Xbox.

Компания Microsoft объявила о заключении долгосрочного партнёрства с AMD по созданию аппаратного обеспечения для будущих игровых консолей Xbox, сообщает VideoCardz. Вместе компании займутся разработкой передовых чипов и технологий для игрового сегмента, будут продвигать и внедрять инновационные графические технологии и работать над улучшением игрового процесса, в частности, за счёт искусственного интеллекта. Это объявление последовало за анонсом портативных игровых компьютеров Asus ROG Xbox Ally с новыми процессорами AMD Ryzen серии Z2, включая Ryzen AI Z2 Extreme с интегрированным нейронным блоком (Neural Processing Unit, NPU).

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Президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) рассказала об инвестициях в игровую экосистему Microsoft, включая игровые консоли, портативные игровые устройства, персональные компьютеры, аксессуары и облачные сервисы. В Xbox намерены создать игровую платформу, «которая всегда с вами», без привязки к какому-либо одному магазину или формату. При этом компания стремится сохранить совместимость с существующей библиотекой игр и продвигает Windows в качестве главной игровой платформы.

Дальнейшее развитие партнёрских отношений с AMD должно обеспечить должный уровень унификации для максимальной совместимости программного обеспечения и игр между всеми платформами и устройствами различного формата, что является одной из ключевых целей в условиях, когда разработка игр становится всё более сложной и дорогостоящей.

Игровые консоли Xbox Series X и S используют чипы AMD с процессорами ядрами Zen 2 и графикой RDNA 2, при этом самыми современными архитектурами AMD являются Zen 5 и RDNA 4. Когда появится следующее поколение игровых консолей Xbox, неизвестно. По предположениям, новинок стоит ожидать не ранее 2027-2028 года, к тому времени новый чип для игровых консолей может быть основан на архитектурах Zen 6 и RDNA 5 или UDNA — новой унифицированной графической архитектуре AMD.