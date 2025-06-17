Устройство оснастили 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей.

Портативный игровой компьютер Ayaneo Pocket S2 с процессором Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 и операционной системой на базе Android станет доступен 18 июня 2025 года, сообщает Notebookcheck. Среди прочего, новая версия оригинального Pocket S стала производительнее, получила более крупный экран и более ёмкий аккумулятор, но сколько будет стоить Pocket S2 — пока неизвестно.

Источник изображения: Ayaneo

По сравнению со Snapdragon G3X Gen 2, новый чип Snapdragon G3 Gen 3 должен быть производительнее на 30% по части процессора и 28% по части графики. Ayaneo Pocket S2 также может похвастаться быстрой памятью: LPDDR5X-8533 и UFS 4.0. Что касается экрана, это 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 на 1440 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. В числе прочих особенностей - новая система охлаждения, электромагнитные джойстики и металлическая рама, изготовленная на ЧПУ станке, аккумулятор ёмкостью 8000 мАч.

Ayaneo Pocket S2 появится в чёрном и белом цвете. По прогнозам, за рубежом цены будут начинаться от 600 долларов США.