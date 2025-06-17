А в рекомендованных требованиях графические ускорители с не менее чем 12 ГБ видеопамяти.

Стали известны системные требования Borderlands 4, они появились на странице игры в Steam после того, как Gearbox Software и 2K открыли предварительные заказы на игру. Как минимум, игре потребуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT. Как полагают в TechPowerUp, в большей степени выбор данных видеокарт обусловлен требованием к наличию 8 ГБ видеопамяти.

В рекомендованных требованиях указаны куда более мощные графические решения, RTX 3080 или RX 6800 XT, причём в примечаниях говорится о наличии не менее 12 ГБ видеопамяти, т. е. RTX 3080 в данном случае рекомендуется не оригинальная 10-гиговая, а улучшенная, выпущенная NVIDIA позже, с 12 ГБ видеопамяти и немного большим количеством CUDA ядер.

Источник изображения: Steam, Valve

В минимальных и рекомендованных требованиях к процессору тоже большой разрыв, но и в том, и в другом случае требуется модель с количеством ядер не менее восьми: от Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 2700X до Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X и более производительных моделей.

В остальном новой части известного лутер-шутера потребуется от 16 до 32 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ свободного пространства на твердотельном накопителе. Твердотельный накопитель обязателен.

Источник изображения: Gearbox Software, 2K

В TechPowerUp также сочли интересным содержание специального коллекционного набора, который, вероятно, будет эксклюзивным для американской сети магазинов GameStop. Набор под названием Echo-4 Collector’s Edition содержит различную атрибутику, включая тканевую карту игровых локаций, восьмидюймовую фигурку Echo-4 с подсветкой, ожерелье, коды для получения внутриигровых бонусов, постеры, но, что самое интересное, игры в комплекте нет, если это не ошибка: «продаётся отдельно», сообщается в каталоге GameStop, — пишет TechPowerUp.

Релиз Borderlands 4 запланирован на 12 сентября.