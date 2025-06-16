И в настройках графики нет опции её отключить.

Опция для отключения генерации кадров отсутствует у владельцев видеокарт AMD в многопользовательское игре ARK: Survival Ascended, сообщает VideoCardz со ссылкой на YouTube блогера zWORMz Gaming. У владельцев видеокарт NVIDIA опция для отключения генерации кадров в настройках присутствует, так что, возможно, это временный недочёт, игра всё-таки пока находится в раннем доступе. С другой стороны, если так и задумано, это тревожный знак: не исключено появление тенденции, когда разработчики, испытывая проблемы с оптимизацией, будут принудительно включать технологии масштабирования и генерации кадров, — пишет VideoCardz.

Источник изображения: Studio Wildcard; VideoCardz

Источник изображения: zWORMz Gaming, YouTube; VideoCardz

На данный момент генерация кадров включена по умолчанию в ARK: Survival Ascended, по крайней мере у владельцев современных видеокарт AMD. Не во всех случаях это может быть оптимальным сценарием: AMD рекомендует включать технологию только при наличии стабильной частоты кадров не менее 60 FPS. Отключить генерацию кадров на видеокартах AMD можно с помощью консольной команды, показанной на снимке выше. В одном из примеров, показанных блогером zWORMz Gaming, отключение генерации кадров снижает производительность практически в два раза, так, в одной из сцен частота кадров снизилась с 70 до 36 FPS.