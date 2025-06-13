Возможно, это новые игровые видеокарты Arc B770.

В наборе драйверов Mesa были обнаружены идентификаторы видеокарт Intel с графическим процессором BMG-G31, который до сих пор официально не анонсирован и потенциально может стать основой такой видеокарты, как Arc B770, сообщает VideoCardz. Всего появилось четыре идентификатора, что не обязательно указывает на подготовку четырёх разных вариантов видеокарт, они могут иметь отношение к инженерным образцам, кроме того, если Intel выпустит игровую B770, наверняка со временем появится и её профессиональный аналог, для которого тоже могут быть зарезервированы идентификаторы.

Источник изображения: Gitlab, VideoCardz

Так или иначе, всё больше признаков того, что Intel может выпустить в семействе Battlemage ещё одну игровую видеокарту более высокого класса, чем B580 и B570, уже доступные на рынке. Скорее всего, по производительности новинка будет конкурировать с новыми видеокартами AMD и NVIDIA класса 60, хотя нельзя исключать, что Intel прыгнет выше за счёт каких-либо преимуществ.

По последним слухам, видеокарты на базе графического процессора BGM-G31 могут появиться в четвёртом квартале этого года. Что касается характеристик, ожидается 32 ядра Xe 2-го поколения и, возможно, поддержка PCIe 5.0 x16. Объём памяти неизвестен, но, учитывая, что B580 оснастили 12 ГБ видеопамяти, на видеокарте более высокого класса можно ожидать большего.