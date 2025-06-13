Доступны различные бенчмарки, включая Steel Nomad.

UL выпустила 3DMark для macOS, сообщает VideoCardz. Набор бенчмарков уже был доступен для iOS, однако запуск iOS приложений в macOS накладывает некоторые ограничения, из-за чего разработчики UL приняли решение выпустить отдельную, «нативную» версию 3DMark для macOS с поддержкой API Metal.

В 3DMark для macOS доступны не все известные бенчмарки, но, по крайней мере, есть достаточный набор для тестирования производительности, включая самые современные разработки UL: Wild Life Extreme, Solar Bay, Steel Nomad и Steel Nomad Light, — результаты полностью сопоставимы с результатами устройств под управлением Windows, iOS и Android.

Режим 3DMark Explorer. Источник изображения: UL

Некоторые данные об оборудовании в реальном времени, такие как температура SoC и тактовая частота, не будут отображаться в программном обеспечении 3DMark, поскольку macOS не предоставляет доступ к этим метрикам. Кроме того, некоторые достижения могут отсутствовать, но это будет исправлено в будущем обновлении.

Пользователи macOS также получат доступ к дополнительным функциям, таким как режим Explorer в тестах Steel Nomad — пользователи могут исследовать сцены, свободно управляя камерой. В UL также отметили, что в режиме Explorer можно найти различные «пасхалки», скрытые командой разработчиков 3DMark.

Версия 3DMark для macOS доступна в Steam.