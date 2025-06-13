Будут ли процессоры использовать архитектуру Zen 7, в компании не уточнили.

AMD анонсировала не только стоечные решения Helios с ускорителями Instinct MI400, но и следующие решения, запланированные на 2027 год: они объединят процессоры Epyc 7-го поколения Verano и ускорители искусственного интеллекта (ИИ) Instinct MI500, — сообщает ComputerBase.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Компания снова обещает значительный скачок производительности относительно Helios, без этого никак — конкуренция в сегменте напряжённая. В 2027 году новые ускорители AMD должны будут конкурировать с решениями NVIDIA Rubin Ultra и Feynman, новыми стойками NVIDIA, которые объединят до 576 чипов.

В AMD не подтвердили архитектуру ядер процессоров Epyc Verano. Специалисты полагают, что вряд ли компании удастся за столь короткое время выпустить на рынок Zen 7 процессоры, скорее всего, процессоры Verano всё ещё будут основаны на архитектуре Zen 6 с некоторыми доработками.

По словам представителей AMD, дорожная карта рассчитана на период и после 2027 года. Но это тема для будущего мероприятия.