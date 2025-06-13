Если информация подтвердится, общая пропускная способность памяти RTX 5050 составит 320 ГБ/с.

NVIDIA GeForce RTX 5050 приписывают чипы памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с и схему подсистемы питания 3+2, где две фазы предназначены для видеопамяти, сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @Zed__Wang. Если информация подтвердится, общая пропускная способность памяти RTX 5050 составит 320 ГБ/с, как и в RX 9060 XT от AMD, хотя очевидно, что последняя будет гораздо быстрее в играх за счёт более производительного графического процессора.

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По слухам, GeForce RTX 5050 выпустят в июле. Цена видеокарты на данный момент неизвестна, специалисты полагают, что она может находиться в диапазоне 200…250 долларов США — чем выше, тем сложнее будет конкурировать с видеокартами Intel Arc B580 и B570. Также не исключено, что AMD ещё выпустит видеокарты RX 9060 без приставки XT, но официально об этом пока ничего не известно.

Новинка должна стать самой доступной игровой видеокартой NVIDIA Blackwell, предложив поддержку всех современных технологий NVIDIA, включая многокадровую генерацию и генерацию кадров на уровне драйвера, которая на видеокартах прошлого поколения пока так и не появилась. Это неплохое подспорье, особенно для игр прошлых лет, где не реализована встроенная поддержка генерации кадров.