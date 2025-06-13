432 ГБ HBM4 на один ускоритель и до 256 ядер на один процессор.

AMD анонсировала новое стоечное решение Helios с ускорителями искусственного интеллекта (ИИ) Instinct MI400, процессорами Epyc 6-го поколения под кодовым названием Venice, сетевыми решениями AMD Ultra Ethernet и блоками обработки данных (Data Processing Unit, DPU) Vulcano, сообщает ComputerBase. Helios — это полное стоечное решение с не менее чем 72-мя графическими ускорителями — прямой конкурент NVIDIA NVL72 и NVL144.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Разработка Instinct MI400 продвинулась далеко вперёд, заявили в AMD. Производительность FP4 в ускорителе MI450X будет удвоена по сравнению с MI355X. Объём памяти значительно увеличится — будет установлено 432 ГБ HBM4, вероятно, двенадцать стеков HBM4 12-Hi. Пропускная способность вырастет до 19,6 Тбайт/с. AMD обещает десятикратное увеличение производительности. Что касается процессоров AMD Venice, они предложат до 256 ядер Zen 6. В конфигурации с двумя сокетами будет обеспечена поддержка 128 линий PCIe 6.0.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Ожидается, что при равном количестве графических процессоров новое стоечное решение будет конкурировать с аналогами NVIDIA по вычислительной производительности, но превзойдёт по объёму памяти и пропускной способности. Стойка AMD Helios обеспечивает на 50% больше HBM памяти, на 50% больше пропускной способности памяти и на 50% больше пропускной способности между соседними системами по сравнению с NVIDIA Oberon на базе Vera Rubin.