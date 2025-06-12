SSD устанавливается с обратной стороны видеокарты.

В видеокарте Asus ProArt GeForce RTX 5080 SSD Edition с M.2 слотом на тыльной стороне для установки твердотельного накопителя используется нестандартная печатная плата с повёрнутым на 90 градусов графическим процессором, заметили в VideoCardz. Такая компоновка не используется ни в одной другой модели RTX 5080 из выпущенных на сегодняшний день, пишут авторы ресурса.

Источник изображения: ASUS North America, YouTube; VideoCardz

В новом видео компании Asus можно подробнее ознакомиться и с другими особенностями конструкции. Выясняется, что для охлаждения твердотельного накопителя не используется тот же радиатор, что и для основных компонентов видеокарты. Тепло от накопителя отводится к металлической пластине без развитой теплообменной поверхности, а затем к воздуху. По данным компании, за счёт обдува вентиляторами системы охлаждения видеокарты температура накопителя на 10 градусов ниже, чем при установке в основной слот M.2 на материнской плате. Разбирать видеокарту для установки накопителя не требуется, судя по фото, процесс не сложнее установки накопителя в материнскую плату.

Источник изображения: ASUS North America, YouTube; VideoCardz

Пока что неизвестны детали того, как вся это система будет работать, ведь GeForce RTX 5080 использует все 16 линий PCI Express. Вероятно, резервирование четырёх линий для накопителя не скажется на производительности видеокарты. Также стало известно, что в Asus разрабатывают приложение Multi-LM, которое позволит частично выгружать модели искусственного интеллекта из видеопамяти на накопитель.