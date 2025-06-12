Gigabyte возвращает в строй линейку плат Force с оранжевыми акцентами.

Gigabyte выпустила материнские платы B850M Force и B850M Force WiFi6E с чёрно-бело-оранжевой расцветкой, сообщает Club386. Авторы ресурса видят в новинках крепкую основу для сборки современного производительного компьютера без излишеств.

Источник изображения: Gigabyte

Обе платы идентичны за исключением комплектного Wi-Fi и Bluetooth адаптера на модели B850M Force WiFi6E. Поддерживаются все процессоры AMD AM5, включая серию Ryzen 9000X3D и, вероятно, будущие чипы на базе Zen 6. Компания подчёркивает наличие дополнительных возможностей для процессоров Ryzen X3D, заявляя о возможности повысить игровую производительность до 18%, используя так называемый режим X3D Turbo Mode. Подсистема питания процессора реализована на платах по схеме 8+2+2, чего должно быть достаточно даже для флагманских моделей.

Источник изображения: Gigabyte

В числе прочего, платы Gigabyte B850M Force и B850M Force WiFi6E предлагают два слота для оперативной памяти с поддержкой разгона до 9600 МТ/с, два слота PCIe, один из которых Gen 4 x4, и три слота M.2. Основные слоты PCIe и M.2 поддерживают PCIe Gen 5. Что касается возможностей для подключения внешних устройств, сзади присутствует один USB 3.2 Gen 1 Type-C, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, два USB 2.0, три 3,5-мм аудиоразъёма, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 видеовыходы, есть даже порт PS/2. Для подключения к проводной Сети на обеих платах есть 2,5-гигабитный адаптер, а на модели WiFi6E — адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.