В четыре раза быстрее PCIe 5.0.

Персональные компьютеры с поддержкой PCIe 5.0 только начинают становиться обычным явлением, а поставки оборудования PCIe 6.0 ожидаются не раньше конца этого года, и они, скорее всего, будут в первую очередь нацелены на центры обработки данных, однако организация PCI-SIG, стоящая за стандартом PCI Express, уже движется дальше: опубликованы окончательные спецификации PCIe 7.0, сообщает Liliputing.

Источник изображения: PCI-SIG

Новый стандарт поддерживает скорость передачи до 128 ГТ/с. Двунаправленная скорость передачи данных достигает 512 ГБ/с для конфигурации PCIe 7.0 x16. В четыре раза быстрее PCIe 5.0. Эффективность также была улучшена, используется импульсно-амплитудная модуляция с четырьмя уровнями PAM4 и кодирование на основе flit. Стандарт обратно совместим, это означает, что, например, вы можете использовать твердотельный накопитель, видеокарту или другое устройство с поддержкой PCIe 4.0 или 5.0 в системе, которая поддерживает PCIe 7.0 — вы просто не получите все новейшие функции при использовании оборудования, разработанного для более ранней версии спецификаций.

Учитывая, сколько времени потребовалось для того, чтобы совместимые с PCIe 5.0 устройства вышли на рынок, потребительское оборудование PCIe 7.0 появится ещё не скоро. Спецификации PCIe 6.0 были опубликованы в январе 2022 года, но первые продукты для серверного сегмента только сейчас маячат на горизонте, отмечают в ComputerBase. Первоначальное тестирование PCIe 7.0 в настоящее время запланировано на 2027 год.

Теперь PCI-SIG переключается уже на следующую версию PCI Express — PCIe 8.0.