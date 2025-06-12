Компания опубликовала 3D модели для модификации видеокарт GeForce RTX 50 GamingPro.

Компания Palit объявила в социальных сетях о розыгрыше видеокарты GeForce RTX 5080 в исполнении GamingPro, которая была оформлена в стилистике Doom: The Dark Ages Edition с помощью напечатанных на 3D принтере накладок, сообщает VideoCardz. Хотя в розыгрыше могут участвовать только жители Австралии, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Сингапура, упомянуть о нём стоит, по крайней мере, для того, чтобы обратить внимание на проект Palit Maker, в рамках которого и была создана разыгрываемая модификация видеокарты.

Источник изображения: Palit, VideoCardz

В рамках проекта Palit Maker компания предоставляет 3D-модели, которые можно использовать для модификации видеокарт GeForce RTX 50 GamingPro от Palit — печати специальных рамок и накладок на 3D-принтере. Опубликованы файлы для пользователей с разным опытом, самые продвинутые, знакомые с процессом создания и редактирования 3D моделей, имеющие доступ к 3D принтеру, могут воплотить свои фантазии для создания уникального оформления своей видеокарты. Среди прочего, есть готовый вариант 35th Anniversary Edition.