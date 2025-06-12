Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Palit разыграет RTX 5080 в стилистике Doom: The Dark Ages, созданную благодаря проекту Palit Maker
Компания опубликовала 3D модели для модификации видеокарт GeForce RTX 50 GamingPro.

Компания Palit объявила в социальных сетях о розыгрыше видеокарты GeForce RTX 5080 в исполнении GamingPro, которая была оформлена в стилистике Doom: The Dark Ages Edition с помощью напечатанных на 3D принтере накладок, сообщает VideoCardz. Хотя в розыгрыше могут участвовать только жители Австралии, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Сингапура, упомянуть о нём стоит, по крайней мере, для того, чтобы обратить внимание на проект Palit Maker, в рамках которого и была создана разыгрываемая модификация видеокарты.

Источник изображения: Palit, VideoCardz

В рамках проекта Palit Maker компания предоставляет 3D-модели, которые можно использовать для модификации видеокарт GeForce RTX 50 GamingPro от Palit — печати специальных рамок и накладок на 3D-принтере. Опубликованы файлы для пользователей с разным опытом, самые продвинутые, знакомые с процессом создания и редактирования 3D моделей, имеющие доступ к 3D принтеру, могут воплотить свои фантазии для создания уникального оформления своей видеокарты. Среди прочего, есть готовый вариант 35th Anniversary Edition.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #palit
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
Корейские ученые создали электродвигатель без металлических деталей
4
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
+
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
Белорусский автозавод «Белджи» проведет масштабную модернизацию ряда производственных участков
5
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
+
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
НАСА опубликовало редкий снимок одного из крупнейших вулканов на Марсе
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
1
Россия приступила к полевым испытаниям уникальной контактной сети
5
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
В России впервые загружено топливо ТВС-5 нового поколения в реактор ВВЭР-1200
+
Полноприводный "Соболь" 2025 года продают в Германии за 30 тысяч евро
1
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Ulefone Armor 34 Pro выходит в продажу с встроенным проектором
+
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
4

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
51
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
279
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
16
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
17
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
5
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
12
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров
2
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
1

Сейчас обсуждают

Андрей Кузнецов
13:54
2700К на Gigabyte sniper 3, 32 gb, 3060 asus TUF, Asus essence с кинотеатровым модулем, nvme Samsung 1 tb, ssd 2tb под игры, 8 дисков по 12 Тб под хранилище видео, библиотеки, образы, все это в больш...
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Роман Иванов
13:51
Бред сумасшедшего из нейросетки всё продолжается?
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
Def
13:49
Да не будет там войны к сожалению. Ща нигги пограбят магазины, пожгут машины и всё. Обычное дело.
Huawei Pura 80 дебютировал с 6.6-дюймовым OLED-экраном, спутниковой связью и системой из 4 камер
Bernigan
13:46
5060 Ти не хватило что ли? Или Китяю позавидовал?
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Garthar
13:29
Куча случаев будет разве что если авито считать магазином
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
Alex Z
13:27
4 брать не выгодно. выгоднее пока что 2x2
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Dimkovski
13:25
5600 вытянет 3080 легко, какая 6750 ?
Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
Дато Нижегородский
13:24
Только что пришёл с DNS, сейчас занимаюсь сборкой ПК. Амудекал я не стал покупать, потому что это просто деньги на ветер, А тут у NVIDIA технологии.
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Михаил Авраменко
13:17
Они могут считать всё что угодно, но голосовать кошельком будут потребители а не маркетологи.
Китайская Leapmotor считает, что $7000 станут нормальной ценой для электрического кроссовера
Ренат Ахтамянов
13:14
Ооо, может crossout запустится наконец-то
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем