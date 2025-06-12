Zen 7 процессоры должны появиться уже с новой платформой AM6.

По информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, процессоры AMD с ядрами Zen 7 будут использовать платформу AM6, обеспечивая 15…25% увеличение IPC (Instructions Per Cycle) относительно Zen 6, пишет El Chapuzas Informático. Ранняя информация предполагает, что в потребительском сегменте могут появиться 32-ядерные процессоры Zen 7 с двумя чиплетами CCD (Core Complex Die) по 16 ядер в каждом. Для процессоров Zen 6, которые ещё должны сохранить совместимость с платформой AM5, инсайдер предсказывает 24-ядерные конфигурации, но пока неясно, будет ли это сочетание 8 ядер Zen 6 и 16 ядер Zen 6С, либо два 12-ядерных чиплета с ядрами Zen 6.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Ходят слухи, что в AMD могут разработать несколько версий чиплетов CCD с ядрами Zen 7: классическую и специальную для 3D V-Cache. Кажется, последнее противоречит усилиям по унификации производства, тем не менее, инсайдер утверждает, что в 3D V-Cache версии CCD не будет присутствовать кэш-память 3-го уровня, в то время как классическая версия CCD кэш-3го уровня получит. Инсайдер считает, что для производства CCD с ядрами Zen 7 могут использовать 1,4-нм техпроцесс TSMC, а для 3D V-Cache чиплетов 4-нм технологию. Инсайдер предсказывает значительное увеличение кэш-памяти в будущих процессорах.

Источник изображения: Moore's Law Is Dead, YouTube

Однозначно, пока не стоит всерьёз воспринимать эти слухи всерьёз, до выхода процессоров AMD Zen 7 ещё очень много времени. Ожидается, что они появятся не ранее 2027-2028 года. В 2026 году должны появиться процессоры Zen 6, о которых тоже пока известно не очень много. Но в целом слухи предполагают, что AMD продолжит наращивать количество ядер в своих процессорах и объём кэш-памяти. Это потребует увеличить количество ядер в стандартных CCD, которые на протяжении уже нескольких поколений остаются 8-ядерными.