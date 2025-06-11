Причина: использование 5- и 6-го контактов SMBUS в слоте PCIe, что является редкостью на материнских платах потребительского класса.

Видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50 могут конфликтовать с некоторыми материнскими платами EVGA, судя по жалобам их владельцев, сообщает VideoCardz. Так, пользователь портала Reddit под псевдонимом MurkyIncident рассказал, что установка GeForce RTX 5080 в его EVGA Z690 Classified приводит к бесконечным перезагрузкам с посткодами 0A и 7F. Потенциальная причина: использование 5- и 6-го контактов SMBUS в слоте PCIe, что является редкостью на материнских платах потребительского класса. Похоже, что материнские платы Z690 компанией EVGA уже не поддерживаются, поэтому проблему пользователю пришлось решать самостоятельно.

Источник изображения: MurkyIncident, Reddit

Пользователь изолировал 5 и 6 контакты SMBUS на PCIe коннекторе видеокарты с помощью каптоновой ленты, после чего система загрузилась без каких-либо проблем. Эта модификация не должна повлиять на работоспособность видеокарты или материнской платы, тем не менее, ответственность за последствия автор на себя не берёт: «мне это помогло, но всё, что вы делаете со своим оборудованием, вы делаете исключительно на свой страх и риск».

По информации VideoCardz, специалисты NVIDIA обратили внимание на проблему и могут попытаться исправить её со своей стороны, выпустив в будущем обновление прошивки.