Блок прошёл сертификацию Cybenetics Titanium (230v).

Компания Super Flower выпустила новый блок питания мощностью 2800 Вт, сообщает ITHome. Новинка появилась в Китае под названием Leadex Titanium 2800W ATX3+ и на момент написания, скорее всего, является самым мощным блоком питания на потребительском рынке, полагают авторы ресурса. Блок питания выполнен в соответствии со стандартами Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, прошёл сертификацию Cybenetics Titanium (230v) и оснащается четырьмя разъёмами питания 12v-2x6. В первую очередь блок питания предназначен для мощных систем с несколькими видеокартами, например, рабочих станций, связанных с разработками в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: Super Flower, ITHome

В числе преимуществ производитель подчёркивает использование японских электролитических конденсаторов высокотемпературной серии 105 градусов по Цельсию; полимерных твердотельных конденсаторов; Full-Bridge LLC топологию; полностью модульную конструкцию. В системе охлаждения используется 140 мм вентилятор с двойным шарикоподшипником.

Для справки, в Китае блок питания появился в продаже по цене 5699 юаней.