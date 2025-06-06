Похоже, слухи о скором выходе новинки могут быть правдой.

Графический процессор NVIDIA GB207 был замечен в базе данных PCI идентификаторов, сообщает VideoCardz. Всего найдено четыре идентификатора: 2d98, 2dd8, 2db8 и 2db9, — это могут быть различные версии чипа для настольных компьютеров и ноутбуков. Ранее авторы ресурса сообщали, что настольную версию видеокарты GeForce RTX 5050 на базе данного чипа выпустят в июле. Примерно в это же время могут появиться и ноутбуки с новой видеокартой класса 50 из семейства Blackwell. Официально ни то, ни другое не подтверждено.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Источник изображения: The PCI ID Repository

Настольной NVIDIA GeForce RTX 5050 приписывают 2560 CUDA ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной.

Новинка может стать интересным бюджетным вариантом, в частности, для перепрохождения игр прошлых лет без интегрированной поддержки генерации кадров — видеокарты Blackwell поддерживают генерацию кадров на уровне драйвера, для видеокарт Ada Lovelace эту возможность пока не представили, хотя обещали.