В глобальной презентации возможность эмуляция Windows игр уже не упоминалась.

Игровой смартфон RedMagic 10S Pro был представлен глобально, сообщает Liliputing. Это продвинутое устройство с 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2688 на 1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц, разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite под названием Leading Version, не менее 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.1, аккумулятором ёмкостью 7050 мАч. Смартфон поступит в продажу 18 июня, в США цены начинаются от 699 долларов.

Источник изображения: Liliputing

Что интересно, одна из ключевых особенностей смартфона, а именно эмуляция Windows игр, в материалах к глобальному запуску не упоминалась. Так или иначе, RedMagic 10S Pro остаётся одним из лучших смартфонов для мобильных игр: процессорные ядра разогнанного Qualcomm Snapdragon 8 Elite могут повышать частоту до 4,47 ГГц, а интегрированная графика — до 1,2 ГГц. Эти частоты выше, чем в большинстве других смартфонов на базе этого же SOC.

Смартфон оснащается продвинутой системой охлаждения, в которой используется испарительная камера, жидкий металл и вентилятор со скоростью вращения до 23000 об/мин. Частота регистрации касаний достигает 2500 Гц (одиночные касания) и 960 Гц («мультитач»), частота опроса триггеров 520 Гц, есть возможность подключать и настраивать клавиатуры, мыши и игровые контроллеры, есть настраиваемая RGB подсветка, стереодинамики DTS-X.

На задней панели имеются три камеры, включая основную на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольную 50 МП, а также камеру 2 МП, которая, среди прочего, используется системой обработки изображений для дальнейшего повышения качества фотографий в определённых режимах. Фронтальная камера RedMagic 10S Pro имеет разрешение 16 МП.

Цены начинаются от 699 долларов США за модель начального уровня с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, также появятся версии 16 ГБ плюс 512 ГБ и 24 ГБ плюс 1 ТБ за 799 и 999 долларов США соответственно.