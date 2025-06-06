Тихие вентиляторы в корпусе толщиной 28 мм.

Asus представила панорамный компьютерный корпус Prime AP202 для материнских плат формата вплоть до microATX, сообщает TechPowerUp. Корпус выделяется наличием изогнутого закалённого стекла и воздушного канала, проходящего по боковой и передней панели, через который свежий воздух быстрее попадает во внутреннее пространство, что положительно сказывается на охлаждении всех компонентов компьютера, особенно видеокарты. Корпус будет доступен в чёрном и белом цвете, с комплектными вентиляторами MR120 ARGB и без них. Вентиляторы MR120 ARGB — тоже новинка.

Источник изображения: Asus

В Asus Prime AP202 поместятся радиаторы систем жидкостного охлаждения типоразмера 360 мм, видеокарты длиной до 420 мм и блоки питания длиной до 200 мм. В числе прочих особенностей и преимуществ: предусмотрены специальные направляющие для лёгкого снятия стекла; подсветка в нижней части корпуса; нижний и верхний пылевые фильтры; пространство шириной 30 мм за тыльной боковой стенкой для прокладки кабелей; один объединённый коннектор для подключения индикаторов и кнопок фронтальной панели; наличие на фронтальной панели разъёма USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с, а также двух USB 3.0 Type-A.

Источник изображения: Asus

Что касается вентиляторов Asus Prime MR120 ARGB, они будут доступны не только в составе новых корпусов, но и появятся в продаже отдельно. Будут доступны разные варианты: в чёрном и белом цвете, со стандартной (Standard) и реверсивной (Reverse) конструкцией. Вентиляторы будут предлагаться как поштучно, так и в комплектах по три штуки.

Источник изображения: Asus

Вентиляторы отличаются повышенной толщиной корпуса 28 мм; наличием подсветки из 20 светодиодов, корпус вентилятора подсвечивается с обеих сторон и по бокам; тихой работой — заявленный уровень шума на максимальной скорости вращения 1600 об/мин составляет 23 дБ. Вентилятор может развивать воздушный поток до 58 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление до 1,38 мм вод. ст.