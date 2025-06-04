От Druid-а могут взять дисплейный и медиа движки.

Будущие настольные процессоры Intel Nova Lake-S могут получить улучшенную интегрированную графику Celestial (Xe 3-го поколения) с дисплейным и медиа движками от Druid (Xe 4-го поколения), сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Интегрированная графика Celestial должна дебютировать вместе с процессорами Intel Panther Lake. Подробности о графических решениях Druid практически отсутствуют. Если верит слухам, Nova Lake потенциально могут стать первыми процессорами, в которых будут использоваться компоненты Druid.

Дисплейный и медиа движки отвечают за вывод изображения, кодирование и декодирование, пишет VideoCardz, это компоненты интегрированной графики в составе процессора. Благодаря многокристальной конструкции и особенностям проектирования Intel может смешивать разные блоки, что вскоре затруднит отслеживание различий в каждом процессоре, считают специалисты.

Intel пока не объявила дату выпуска Nova Lake-S. По предположениям, процессоры могут появиться в 2026 году, придя на замену Arrow Lake Refresh. Пока всё указывает на то, что для Nova Lake-S потребуется новый сокет и новая материнская плата.