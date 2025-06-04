Официальные данные тестирования от AMD.

AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ в среднем на 55% быстрее RX 7600 при разрешении 1080p, а RX 9060 XT 16 ГБ в среднем на 46% быстрее RX 7600 XT при разрешении 1440p — таковы результаты официального тестирования AMD, сообщает VideoCardz. Тестирование проводилось в более чем 35 играх, включая проекты с поддержкой трассировки лучей, во всех играх настройки качества графики были установлены на уровне «ультра», технологии масштабирования не использовались.

Новые видеокарты AMD RDNA 4 стали значительно лучше справляться с трассировкой лучей, например, если RX 9060 XT 8 ГБ в Cyberpunk 2077 с отключённой трассировкой на 143% быстрее RX 7600, то с включённой — на 181%. В случае с RX 9060 XT 16 ГБ это 140% и 192% соответственно.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Также компания сравнила RX 9060 XT 16 ГБ с RTX 5060 Ti от NVIDIA в четырёх играх, 16-гиговая версия видеокарты уверенно опережает RTX 5060 Ti 8 ГБ и немного уступает в трёх из четырёх игр RTX 5060 Ti 16 ГБ, что компенсируется заметно более низкой ценой, 349 против 429 долларов США. В целом данные соответствуют результатам из недавней утечки, видеокарты заметно быстрее аналогов прошлого поколения и в играх зачастую находятся на одном уровне с RX 7700 XT.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

По информации VideoCardz, независимые обзоры Radeon RX 9060 XT будут опубликованы сегодня. Продажи видеокарт за рубежом начинаются завтра, 5 июня.