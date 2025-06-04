Также исправлена проблема с артефактами при воспроизведении видео в веб-браузерах на видеокартах GeForce RTX 50 серии.

NVIDIA выпустила очередное внеплановое обновление графических драйверов для исправления проблем в различных играх и программах, некоторые из которых специфичны для видеокарт GeForce RTX 50 серии, сообщает VideoCardz.

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Новый GeForce Hotfix версии 576.66 основан на драйвере GeForce Game Ready 576.52, но в отличие от него не проходил полноценное тестирование и не имеет статуса WHQL, как и любой другой Hotfix драйвер, поэтому устанавливать его рекомендуется только тем, кто сталкивается с описанными проблемами и не может ждать до выхода следующей стабильной версии.

Были исправлены вылеты в играх Dune: Awakening, EA Sports FC 25 и Clair Obscur: Expedition 33; мерцание теней в Dragons Dogma 2, красные и зелёные артефакты при воспроизведении видео в веб-браузерах — эти две проблемы специфичны для видеокарт GeForce RTX 50 серии.

По описанным выше причинам GeForce Hotfix версии 576.66 не распространяется в виде автоматического обновления через приложение NVIDIA App.