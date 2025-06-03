Можно выбрать автоматическую смену оформления в зависимости от настроек Windows.

Приложение NVIDIA App обновилось до версии 11.0.4, получив поддержку светлой темы оформления, сообщает VideoCardz. По умолчанию тема оформления остаётся тёмной, светлую можно включить вручную в настройках программы или выбрать автоматическую смену оформления в зависимости от настроек Windows. Ещё одним изменением является поддержка экранного диктора Windows.

Источник изображения: NVIDIA

В приложении появились оптимальные настройки для 12 новых игр:

Assassin’s Creed Shadows

Clair Obscur: Expedition 33

Deadlock

ELDEN RING NIGHTREIGN

Grand Theft Auto V Enhanced

Half-Life 2 with RTX

Indiana Jones and the Great Circle

inZOI

Monster Hunter Wilds

Split Fiction

The Last of Us Part II Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

В приложении исправили ошибки и добавили поддержку новых игр. Что касается ошибок, была исправлена ситуация, когда при выборе новейшего пресета DLSS в настройке переопределения DLSS и опции «Использовать настройку 3D-приложения» в настройках генерации кадров режим генерации принудительно устанавливался в x2 независимо от настроек в игре. Кроме этого, исправили ошибки, связанные с загрузкой драйверов, сохранением настроек битрейта и усиления микрофона, невозможностью включить оверлей на RTX 5070 и скрыть окно с видеозаписями ключевых моментов. Исправили проблемы с цветами HDR при воспроизведении HEVC и AV1 контента.