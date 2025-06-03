Видеокарта оснащена системой охлаждения с одним вентилятором.

MSI представила компактную видеокарту GeForce RTX 5060 8G Inspire ITX, сообщает TechPowerUp. Как следует из названия, модель выполнена в формате ITX и в первую очередь предназначена для компактных компьютеров. Благодаря использованию системы охлаждения с одним вентилятором длина видеокарты составляет всего лишь 145 мм, конструкция не выходит за пределы печатной платы. Система охлаждения занимает два слота расширения, помимо семилопастного вентилятора StormForce используется алюминиевый радиатор с медным сердечником.

Источник изображения: MSI

Внешний вид видеокарты соответствует дизайн-коду линейки Inspire — это строгий и стильный дизайн, сочетающий чёрную и золотистую окраску. О наличии подсветки не сообщается.

Источник изображения: MSI

Несмотря на компактную систему охлаждения, каких-либо ограничений в характеристиках видеокарты не замечено. На момент написания спецификации видеокарты включают мощность 145 Вт и рабочую частоту графического процессора в режиме ускорения (Boost) 2497 МГц — всё соответствует эталонным спецификациям NVIDIA. Более того, компания предлагает профиль повышенной производительности Extreme Performance в фирменном программном обеспечении MSI Center — частота в режиме ускорения повышается до 2512 МГц.