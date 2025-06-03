Или задержится до начала 2026 года.

Чип NVIDIA с процессорными ядрами на базе архитектуры ARM может появиться в ноутбуках компании Alienware уже в конце этого года или в начале следующего, сообщает The Verge со ссылкой на тайваньское издание United Daily News. Согласно предыдущим отчётам и слухам, NVIDIA разрабатывает чип совместно с MediaTek и в него будет интегрирована производительная графика семейства Blackwell.

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Графические решения NVIDIA популярны среди геймеров, и чип NVIDIA с продвинутой интегрированной графикой потенциально может улучшить ситуацию на рынке Arm-процессоров для персональных компьютеров с претензией на игры, а также дать значительный толчок Windows на ARM. Компьютеры с чипами Qualcomm Snapdragon X предлагают достаточно производительную интегрированную графику и могут запускать игры, разработанные для платформы x86, с помощью эмулятора Microsoft Prism, однако совместимость и производительность ограничены, пишет The Verge, вероятно, предполагая, что NVIDIA может предложить более производительное, оптимизированное и комплексное решение.

Впервые об Arm-чипах NVIDIA инсайдеры заговорили в 2023 году, предполагалось, что компания разрабатывает потребительские решения и будет конкурировать с Qualcomm в сегменте Arm-процессоров для персональных компьютеров. Недавно YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead показал снимок, на котором, предположительно, изображён инженерный образец чипа, а также раскрыл его настраиваемый диапазон TDP — в пределах от 80 до 120 Вт.

Ранее в этом году NVIDIA представила компактный суперкомпьютер Project Digits с Arm-процессором и графическим решением на базе архитектуры Blackwell. Считается, что это может предвещать выход NVIDIA на рынок процессоров для персональных компьютеров. Намёки на это появлялись и ранее: в 2024 году генеральный директор Dell Майкл Делл (Michael Dell) намекнул на возможность выпуска ИИ ПК совместного с NVIDIA.

В ближайшем будущем не только NVIDIA может составить конкуренцию Qualcomm на рынке Arm-процессоров для персональных компьютеров. По слухам, MediaTek разрабатывает собственные чипы, над своим решением под кодовым названием Sound Wave якобы работает и AMD.