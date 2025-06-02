Замечено на моделях Reaper от PowerColor и Gaea от Yeston.

Версии видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ могут отличаться не только объёмом видеопамяти, но и рабочими частотами, что потенциально может быть связано с разными лимитами мощности, сообщает VideoCardz. В качестве примера авторы ресурса рассматривают модели Reaper от компании PowerColor и Gaea от Yeston. И в том, и в другом случае рабочие частоты моделей с 8 ГБ видеопамяти соответствуют эталонным 2530 и 3130 МГц для игрового режима и режима ускорения (Boost) соответственно, рабочие частоты моделей с 16 ГБ видеопамяти повышены до 2620 и 3230 МГц.

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Источник изображения: Yeston, VideoCardz

Интересно, что в наименованиях видеокарт нет какого-либо дополнительного обозначения, указывающего на заводской разгон. Например, PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB имеет обозначение RX9060XT 8G-A, а версия 16GB — RX9060XT 16G-A. Иными словами, рассматриваемая разница 90…100 МГц в рабочих частотах может быть неочевидна для покупателя. Потенциальной причиной называют более жёсткое ограничение мощности на моделях с 8 ГБ видеопамяти, точно пока неизвестно, поскольку производители ещё не указали показатели TBP (Total Board Power) своих моделей. AMD же на презентации назвала не точный TBP, а диапазон от 150 до 182 Вт. Возможно, самые доступные модели RX 9060 XT 8 ГБ будут настроены на работу с ограничением 150 Вт.