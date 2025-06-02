Можно работать с исходным кодом и в режиме динамического просмотра.

Приложение «Блокнот» в тестовых сборках Windows 11 на канале Dev и Canary получило поддержку Markdown разметки, сообщает Windows Latest. Специалисты считают это изменение положительным, в частности, так в Microsoft заполнят пробел, образовавшийся после удаления приложения WordPad из новых версий операционной системы.

Источник изображения: Microsoft, Windows Latest

Среди прочего Markdown разметка в новом приложении «Блокнот» позволяет создавать многоуровневые заголовки, форматировать текст (жирный или курсив), оформлять URL-ссылки, создавать маркированные и нумерованные списки. В Microsoft заявили журналистам Windows Latest, что реализация поддержки Markdown «лёгкая» и не скажется на потребляемых системных ресурсах.

Предусмотрено два режима работы с файлами, содержащими Markdown разметку. По аналогии с другими Markdown редакторами один из режимов можно назвать режимом просмотра исходного кода, когда с разметкой можно работать вручную, другой — режимом динамического просмотра (стандартный режим в приложении). В режиме динамического просмотра файл отображается с разметкой и при этом есть возможность вносить изменения в форматирование помощью простой панели инструментов.

Хотя данное нововведение кажется действительно полезным, особенно с учётом популярности Markdown документов и распространённости различных Markdown «заметочников», не всем оно понравилось. Некоторые пользователи продолжают настаивать на том, что «Блокнот» должен остаться минималистичным приложением, но вряд ли в Microsoft к этому вернутся — приложение продолжает обрастать различными возможностями, в частности, появились вкладки и интеграция Copilot. Стоит отметить, что речь идёт именно о новом UWP приложении «Блокнот», старый блокнот всё ещё должен присутствовать в Windows 11, в папке Windows\System32.

Когда изменения будут внедрены в стабильную версию Windows 11, не уточняется.