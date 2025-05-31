Официально выпуск обновления ещё не подтверждён.

Процессоры Intel Arrow Lake-S Refresh упоминаются в списке совместимых на схеме материнской платы с чипсетом Intel W880, сообщает VideoCardz со ссылкой на находку блогера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ). Находка подтверждает прошлые слухи о потенциальном выпуске обновлённых процессоров для сокета LGA 1851 в рамках серии Core Ultra 300S, но инсайдеры считают, что обновление вряд ли будет значительным.

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Согласно предыдущим слухам, процессоры Intel Arrow Lake-S Refresh могут отличаться от оригинального семейства более высокими рабочими частотами и, что менее вероятно, более быстрым интегрированным нейронным блоком для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. Обновление может коснуться не всех процессоров, а только моделей с разблокированным множителем, т.е. моделей с индексом K и KF в названии.

На текущий момент в Intel официально не подтвердили выпуск процессором Arrow Lake-S Refresh и не комментируют дальнейшую судьбу сокета LGA 1851, который, если новинки не выйдут, будет ограничен лишь одной серией процессоров — Core Ultra 200S. Новые процессоры Panther Lake, запланированные на этот год, скорее всего, будут предлагаться только в BGA формате для ноутбуков, мини-ПК и прочих компактных устройств. Возможно, Panther Lake появится и в готовых настольных компьютерах класса MoDT (Mobile on Desktop).