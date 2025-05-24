Если проблемы не наблюдаются, устанавливать прошивку не нужно.

NVIDIA выпустила обновление прошивки для обеспечения совместимости видеокарт GeForce RTX 5060 серии с программным обеспечением некоторых материнских плат, сообщает VideoCardz. На некоторых неназванных устаревших материнских платах могут наблюдаться сбои в работе RTX 5060 и 5060 Ti — чёрные экраны после перезагрузки. Пользователям, которые не сталкиваются с подобными проблемами, обновлять прошивку не нужно.

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Обновление прошивки выполняется с помощью фирменной утилиты NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool 2.0, ссылка на загрузку которой присутствует в оригинальной новости на сайте компании. NVIDIA не разъяснила, кто несёт ответственность за потенциальное повреждение видеокарты, если процесс обновления прошивки не удастся, например, из-за отключения электроэнергии.

Источник изображения: NVIDIA

Обновление прошивки подойдёт для UEFI материнских плат. Пользователям, которые испытывают описанные проблемы на материнских платах, работающих в режиме совместимости (Compatibility Support Module, CSM), или используют материнские платы без поддержки UEFI, рекомендуют обратиться непосредственно к производителю видеокарты и запросить версию BIOS для работы с устаревшими системами.