Чёрная версия Hall of Fame смотрится эффектно.

Первая видеокарта в чёрном цвете для линейки Galax Hall of Fame (HOF) была представлена на выставке Computex, сообщает Wccftech. В данном исполнении пока показали только одну видеокарту — это GeForce RTX 5080. Судя по фотографиям, конструктивно чёрная и белая версии видеокарты идентичны, меняется только цвет и, надо сказать, в чёрном цвете с яркой красной или фиолетовой подсветкой видеокарта смотрится эффектно. Печатная плата у новинки тоже чёрная, хотя ранее в Сети появлялись сообщения о дизайне в панда-раскраске — с белой печатной платой и чёрным «обвесом».

Источник изображений: Wccftech

Также на выставке была показана печатная плата самой продвинутой версии NVIDIA GeForce RTX 5090D в линейке HOF, с двумя разъёмами питания 12v-2x6 и мощной 36-фазной подсистемой питания. Как известно, RTX 5090D попала под новые санкции и следующая версия видеокарты может быть значительно урезана. Похоже, что теперь в Galax переключились на оригинальную RTX 5090, по крайней мере, в публикации Wccftech говорится: «Команда GALAX определённо побьёт несколько мировых рекордов, как только выйдет финальный вариант RTX 5090, что должно произойти очень скоро». Подтверждено ли это официально или через третьих лиц, журналисты не уточняют.

В числе прочего, Galax продемонстрировала свой вариант видеокарты в честь выхода игры DOOM: The Dark Ages, она основана на дизайне EX Gamer; различные блоки питания мощностью до 1200 Вт.