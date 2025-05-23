«Большинство любителей игр всё ещё играют в 1080p и не используют больше 8 ГБ памяти…»

Фрэнк Азор (Frank Azor), главный архитектор игровых решений AMD, встал на защиту Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, которая, похоже, уже столкнулась с критикой, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD

«Большинство любителей игр всё ещё играют в 1080p и не используют больше 8 ГБ памяти. Игры с наибольшей аудиторией — это в основном киберспортивные игры. Мы бы не создавали её [RX 9060 XT 8 ГБ], если бы для неё не было места на рынке. Если 8 ГБ вам не подходят, есть 16 ГБ. Тот же графический процессор, никаких компромиссов, отличаются только объёмом памяти», — @AzorFrank в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Однако критика AMD Radeon RX 9060 XT 8 ГБ связана не только с малым для видеокарты такого класса объёмом видеопамяти (по меркам 2025 года), но и с наименованием, которое может ввести в заблуждение невнимательного и недостаточно осведомлённого покупателя. NVIDIA подвергается точно такой же критике со своими GeForce RTX 5060 Ti на 8 и 16 ГБ. Высказывается мнение, что эти видеокарты должны иметь явное отличие в наименовании.

Так или иначе, подтверждается предположение, что новые видеокарты класса 60 с объёмом видеопамяти 8 ГБ скорее предназначены для киберспортивных и просто многопользовательских игр без сильной потребности в видеопамяти и в целом без повышенных требований к производительности графического процессора. Необходимо получить высокую частоту кадров для мониторов с высокой частотой обновления, которые востребованы среди любителей соревновательных шутеров и не только.

При этом 8-гиговые версии видеокарт обеспечивают достаточную производительность и в требовательных одиночных играх, но с нюансом — настройки необходимо снижать, чтобы не выходить за пределы видеобуфера. В отношении AMD Radeon RX 9060 XT это пока предварительные прогнозы, основанные на результатах тестирования видеокарт конкурента, может быть, RX 9060 XT 8 ГБ покажет себя лучше RTX 5060 Ti 8 ГБ, в частности, за счёт наличия всех 16 линий PCIe Gen 5. Старт продаж RX 9060 XT запланирован на 5 июня, обзоры, скорее всего, появятся накануне, как это обычно бывает.