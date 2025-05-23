Героем серии, похоже, выступает девушка-андройд.

Компания PowerColor разработала новую линейку видеокарт под названием Reva, сообщает VideoCardz со ссылкой на блогера @shroud_channel в социальной сети X (заблокирована в РФ). Модель, основанная на неназванной видеокарте AMD Radeon RX 9070 серии, была выставлена на Computex.

Источник изображения: @shroud_channel в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Дизайн необычный, модель точно не относится к самым доступным вариантам в портфолио PowerColor, таким как Fighter или Reaper, и, скорее всего, будет позиционироваться на одном уровне с HellHound. Кожух видеокарты отличается геометрически сложной многокомпонентной структурой с серебристыми вставками и вставками из полупрозрачного пластика, детали окрашены в чёрный и белый цвета, основная часть кожуха, похоже, имеет светло-бежевый кремовый оттенок.

Источник изображения: @shroud_channel в социальной сети X (заблокирована в РФ), VideoCardz

На этот раз дизайн видеокарты основан не на зловещей тематике, во всяком случае, на первый взгляд. Стенды на выставке демонстрируют девушку-андройда с длинными белыми волосами и кошачьими ушами, популярная тематика на азиатском рынке, однако серия, как ожидается, будет ориентирована на международный рынок.