На дисплей можно в реальном времени выводить различную системную информацию.

Компания V-Color привезла на выставку Computex 2025 модули оперативной памяти DDR5 с дисплеями диагональю около дюйма, сообщает TechPowerUp. На дисплей можно в реальном времени выводить различную системную информацию, включая напряжение, тактовую частоту, температуру и тайминги. Ожидается, что подобные модули появятся в серии XFinity Manta DDR5, возможны варианты объёмом 24, 32 и 48 ГБ со скоростью в диапазоне от 6000 до 8000 МТ/с.

Источник изображения: TechPowerUp

В числе прочих новинок журналисты особо отметили высокоскоростные модули DDR5-9600 объёмом 32 ГБ с таймингами CL48, которые появятся в серии XPrism; модули DDR5-8800 объёмом 24 ГБ с таймингами CL42, которые появятся в серии XSky ROG, созданной в сотрудничестве с компанией Asus; оперативную память R-DIMM с RGB подсветкой для систем с процессорами AMD Ryzen Threadripper и Intel Xeon. Эти яркие модули R-DIMM в первую очередь предназначены для высокопроизводительных настольных компьютеров (High-End Desktop, HEDT). Для сокета AMD sTR5 компания также готовит систему жидкостного охлаждения класса «всё в одном» (All-in-One, AIO).