И дублирующими разъёмами питания.

Компания Lian Li показала на выставке Computex новую серию блоков питания RS с конструкцией, адаптирующейся под разные сборки, сообщает Tom’s Hardware. В первую очередь стоит отметить поворотную розетку и дублирующие 24-контактные разъёмы питания ATX по бокам. Это повышает удобство сборки при установке блока питания в нестандартном положении, в частности, решает некоторые проблемы с прокладкой кабелей в сборках малого форм-фактора или больших корпусах, когда могут возникнуть проблемы из-за недостаточной длины кабеля питания для материнской платы. В Tom’s Hardware говорят и о наличии дублирующих разъёмов питания EPS для процессора, но на фотографиях они не видны.

Источник изображения: Tom's Hardware

Другой особенностью является возможность подключения к блоку питания концентратора с USB 2.0 разъёмами и 4-контактными разъёмами для вентиляторов. К концентратору можно подключить до шести вентиляторов. Судя по всему, есть разные варианты комплектации, в частности, с концентратором только для USB.

Источник изображения: Tom's Hardware

Компания планирует начать продажи блоков питания в третьем квартале 2025 года. Сообщается о моделях мощностью 1000 и 1200 Вт, первая будет стоить от 154,99 долларов США без концентратора или от 159,99 долларов США за комплектацию с USB 2.0 концентратором, вторая — от 179,99 долларов США с концентратором в комплекте.