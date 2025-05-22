Три круглые модели с производительностью до 200 Вт.

Журналисты ComputerBase заметили на стенде Zalman новые процессорные кулеры в культовом дизайне Orb из 2000-х годов — это новая серия ZET с тремя разными моделями.

Компактный кулер Zalman ZET3 — модель начального уровня, которая по дизайну больше всего напоминает классику прошлых лет. На самом деле, только в этой модели рёбра радиатора расположены радиально, как, например, в CNPS 9800 Max, которым в данном случае и вдохновлялась компания Zalman. По заявлению производителя, кулер способен рассеивать до 150 Вт от процессора, а радиально расположенные ребра будут направлять воздух на окружающие компоненты, способствуя их охлаждению. Кулер оснащается вентилятором с диаметром 120 мм и скоростью вращения до 2000 об/мин.

ZET3 (справа) и ZET4 (слева). Источник изображения: ComputerBase

Zalman ZET4 — классический башенный кулер с рёбрами переменной длины, спрятанный в круглый корпус. Модель уже значительно массивнее, оснащена вентилятором со светодиодной подсветкой и магнитным креплением, а также съёмным ЖК-дисплеем, с помощью которого можно осуществлять мониторинг показателей работы системы. Данная модель способна рассеивать до 180 Вт тепла. Самый большой Zalman ZET5 лишён дисплея, но оснащён двумя вентиляторами на магнитах. В конструкции этой модели используется пять тепловых трубок, пишет Tom's Hardware, она может рассеивать до 200 Вт тепла.

ZET5 снимают вентилятор. Источник изображения: Tom's Hardware

Все кулеры совместимы с платформами AMD AM4 и AM5, а также платформами Intel от LGA 115X до LGA 1851. Старт продаж ожидается в июле, цены: 50, 75 и около 100 долларов США соответственно.

Радиальные кулеры Zalman серии CNPS были популярны в период с 2000 по 2010 годы. Первым кулером с такой конструкцией стал CNPS 9500, а последними — CNPS 9800 и CNPS 9900 Max.