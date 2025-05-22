Два адаптера: удлинитель GC-HPWR или GC-HPWR на 12v-2x6.

Компания Colorful тоже адаптирует скрытый разъём питания GC-HPWR для своих продуктов, но с интересным дополнением, сообщает VideoCardz, ссылаясь на фотографию одной из новых видеокарт, опубликованную @unikoshardware в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: VideoCardz, @unikoshardware в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Сам разъём на видеокарте и съёмный адаптер GC-HPWR аналогичны тем, что предлагает компания Asus, которая и адаптировала это решение для настольных ПК в экосистеме продуктов Back-to-the-Future (BTF). Но Colorful предлагает ещё один адаптер, с разъёма GC-HPWR на разъём 12v-2x6, вместо того чтобы размещать последний на самой печатной плате видеокарты. С таким решением в теории можно реализовать скрытое подключение питания, какая бы материнская плата не была у пользователя, с разъёмом GC-HPWR или без него. На одном из фото видно, что в конструкции видеокарты оставлен зазор между радиатором и бэкплейтом, вероятно, для одного из вариантов прокладки кабеля.

Источник изображения: VideoCardz, @unikoshardware в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Хорошей новостью является то, что Colorful присоединяется к Asus и Sapphire в принятии разъёма GC-HPWR, пишет VideoCardz. Это означает, что три производителя видеокарт теперь экспериментируют с этой концепцией. Однако пока неясно, планируют ли Sapphire или Colorful выпустить такие видеокарты на рынок или это только прототипы.