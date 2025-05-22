Prime в двух версиях: на 8 и 16 ГБ.

Asus выпустит видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT в вариантах Prime OC, TUF Gaming OC и Dual, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Asus

В серии Asus Prime будут доступны обе версии Radeon RX 9060 XT, с объёмом видеопамяти 8 и 16 ГБ. В толщину модели Prime занимают 2,5 слота расширения, в длину 304 мм, есть вариант заметно меньше — это модель Dual с двумя вентиляторами. В числе преимуществ моделей Prime двойной BIOS, вентиляторы Axial-Tech с двойными шарикоподшипниками, вентилируемый бэкплейт, технология обработки основания системы охлаждения MaxContact.

Источник изображения: Asus

В исполнении Asus Dual пока представлена только одна версия Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ. В толщину она занимает 2,5 слота расширения, в длину - 202 мм. Видеокарта тоже оснащается двойным BIOS, вентиляторами Axial-Tech и вентилируемым бэкплейтом.

Источник изображения: Asus

Самая продвинутая Asus TUF Gaming Radeon RX 9060 XT OC представлена в одном варианте с объёмом видеопамяти 16 ГБ. У этой модели в числе преимуществ упоминается применение компонентов более высокого класса, защитное покрытие печатной платы, разнонаправленное вращение вентиляторов и усиленная конструкция. Видеокарта занимает 2,5 слота расширения в толщину и 304 мм в длину.

Полные спецификации и цены на момент написания ещё неизвестны. Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT запланирован на 5 июня.