А ещё у компании есть модули T-Force Xtreem CKD DDR5 со скоростью 10266 МТ/с.

Team Group привезла на Computex множество интересных новинок, среди них модули оперативной памяти DDR5 CAMM2, жидкостное и термоэлектрическое охлаждение для твердотельных накопителей, сообщает El Chapuzas Informático.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Начиная с оперативной памяти CAMM2, компания показала несколько вариантов с дополнительным охлаждением из серий T-Force Delta RGB и T-Force Vulkan. По своим характеристикам они идентичны: скорость работы 8000 МТ/с, задержки CL42-50-50-84, напряжение 1,4 В и объём 32 ГБ. Как видно на фотографиях, в T-Force Delta RGB используется более крупная печатная плата чёрного цвета и более богатое оснащение: не только серебристый радиатор, но и настраиваемая ARGB подсветка. Модуль отдалённо напоминает истребитель. Журналисты El Chapuzas Informático подробно рассмотрели и другие варианты оперативной памяти от Team Group — множество модулей формата DIMM, SO-DIMM с разнообразным оформлением. Самые быстрые модули от Team Group: комплект T-Force Xtreem CKD общим объёмом 48 ГБ со скоростью 10266 МТ/с, задержками CL48-60-60-96 и напряжением 1,5 В.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Среди готовых жидкостных систем охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) были представлены варианты для охлаждения твердотельных накопителей. Один из таких вариантов — T-Force Duo360V2 с двумя охлаждающими блоками для процессора и SSD, другой — СЖО с радиатором типоразмера 120 мм исключительно для трёх твердотельных накопителей.

Источник изображения: El Chapuzas Informático

Ещё одна интересная новинка — система охлаждения T-Force AI-Flow X с термоэлектрическим элементом и вентилятором. AI в названии присутствует, поскольку специалисты Team Group планируют использовать искусственный интеллект для управления системой охлаждения.